朱镕基是中国改革开放过程中极具鲜明个性的领导人。从1993年任职国务院副总理并实际领导中国经济改革，到2003年从总理岗位退休，再到今天见证着中国初步实现国力复兴而离开这个世界，他领导下所推行改革的得与失、功与过，是客观总结改革开放历史所无法回避的课题。

他所处的时代，是中国从计划经济向社会主义市场经济急剧摸索中转型的时期。朱镕基以强硬、果断的鲜明个性和人格魅力，强化他的符号特征。他在中国经济宏观调控“一抓就死，一放就乱”的困局中，受邓小平钦点接任国务院副总理，实际肩负起领导经济改革的重任，开始处理当时极为棘手的国企三角债问题，并迅速取得成效，成为他最值得肯定的早期贡献之一。1990年代初，大量企业之间相互拖欠货款，资金链条严重堵塞，经济运行因此陷入恶性循环。朱镕基采取强力措施清理债务、整顿金融秩序，对恢复企业资金周转和稳定宏观经济发挥重要作用。

分税制改革是朱镕基改革生涯中最重要的制度性贡献之一。它重新调整中央与地方的财政关系，使中央财政收入占比明显提高，增强中央政府的宏观调控能力，和支持落后地区发展的再分配能力，为后来实施大规模基础设施建设和宏观经济政策提供财政基础。这一改革当然也产生一些副作用，即地方政府财权相对收缩而事权并未同步减少，后来地方财政压力、土地财政以及房地产发展模式，都可以从这一制度变化中找到重要的历史背景。这些副作用，客观讲，是鱼与熊掌的辩证问题，对于中国这样国情非常复杂的国家，税制改革前，广东等沿海省份财力雄厚，中央和中西部地区财政不足的矛盾，才是更具根本性的问题。