人工智能（AI）的好处，都听到滚瓜烂熟了，尤其是出自AI企业和投资人之口的吹捧；但坏处也肯定有，只是泼冷水的人要相对少很多。本篇就弱弱地敲几声警钟，希望不会被视为危言耸听。

首先，AI扼杀创意，造成业界整个生态泥沙俱下，千篇一律，越看越觉得是在“审丑”多过审美。再来就是AI促成欺诈的低门槛、低成本，让很多人受害。就算不用来犯罪，或者进行认知作战，平时所见所闻，假的东西多了，也很腻烦。

但这篇更想着重探讨的，是AI的频频出错。当然大多数无伤大雅，可以茶余饭后，一笑置之，但也有代价惨重的，甚至可能导致无可挽回的终极恶果。