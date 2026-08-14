王彼得：AI进化论：从无心之过到恶向胆边生
很多乌龙，更多是AI的无心之过，至于今后必然会发生的医学误诊、自驾车闯祸，甚至战场错杀人命等等，还是主要可以怪到人的头上，包括能力和道义的缺失。但倘若情况不是AI错乱或失控，也不是人的把关不严，而是它们自我进化了，有了意识，想凌驾于人类之上呢？
上个月，1300多名大型科企的高管、研究人员和工程师签署一封公开信，要求美国政府和国际社会一道，放慢AI开发速度，并优先建立起国际治理框架和能力。说白了，就是不能再盲目往前冲了。 （路透社）
人工智能（AI）的好处，都听到滚瓜烂熟了，尤其是出自AI企业和投资人之口的吹捧；但坏处也肯定有，只是泼冷水的人要相对少很多。本篇就弱弱地敲几声警钟，希望不会被视为危言耸听。
首先，AI扼杀创意，造成业界整个生态泥沙俱下，千篇一律，越看越觉得是在“审丑”多过审美。再来就是AI促成欺诈的低门槛、低成本，让很多人受害。就算不用来犯罪，或者进行认知作战，平时所见所闻，假的东西多了，也很腻烦。
但这篇更想着重探讨的，是AI的频频出错。当然大多数无伤大雅，可以茶余饭后，一笑置之，但也有代价惨重的，甚至可能导致无可挽回的终极恶果。