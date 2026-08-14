李显龙：经受住时间考验的新加坡宪法修订历程
在评估这三项制度时，我们的首要考量必须始终是：什么符合新加坡的长远利益，以及什么能够维持新加坡稳定、运作良好的政治体系。从这个角度来看，我很高兴这三项制度在实践中都取得良好的效果。李先生及他的团队创立的制度，经受住了时间的考验。
贾古玛对这些事件的观察视角是独一无二的。在制定这些法律的全过程中，他都是核心团队成员。图为8月12日李显龙与贾古玛教授在新书发布会上。 （海峡时报）
我很高兴今天能在这里为贾古玛教授的新书《立法三章：新加坡修宪的幕后故事》（Creating Three Unique Singapore Laws — An Inside Story）主持发布会。
修宪的总体方针
本书探讨我国宪法如何通过修正，在新加坡体制中确立三个至关重要的制度。同时，它也阐明新加坡对待宪法的更宏观方针。
新加坡独立之初，并没有一部专门为我们量身定制的全新宪法。这与其他一些国家截然不同。例如，印度和美国曾召集代表，从零开始构筑它们的宪法架构——那是全新且全面的。他们希望一切从头开始，勾勒出他们心目中国家运作的理想蓝图。经过激烈的辩论与起草，他们全盘采纳最终文本，并深信其中的理想、原则和规则经得起时间的考验，能让子孙后代恪守不渝。