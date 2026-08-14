我很高兴今天能在这里为贾古玛教授的新书《立法三章：新加坡修宪的幕后故事》（Creating Three Unique Singapore Laws — An Inside Story）主持发布会。

修宪的总体方针

本书探讨我国宪法如何通过修正，在新加坡体制中确立三个至关重要的制度。同时，它也阐明新加坡对待宪法的更宏观方针。

新加坡独立之初，并没有一部专门为我们量身定制的全新宪法。这与其他一些国家截然不同。例如，印度和美国曾召集代表，从零开始构筑它们的宪法架构——那是全新且全面的。他们希望一切从头开始，勾勒出他们心目中国家运作的理想蓝图。经过激烈的辩论与起草，他们全盘采纳最终文本，并深信其中的理想、原则和规则经得起时间的考验，能让子孙后代恪守不渝。