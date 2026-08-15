英年早逝的美国保守主义媒体布赖特巴特新闻网创办人布赖特巴特（Andrew Breitbart）说：“政治是文化的下游”（Politics is downstream from culture），认为社会文化如价值观、艺术和大众心理决定政治走向，而不是相反，在当下的乱世尤显洞见。东西方近期拍摄的两部电影——中国的《给阿嬷的情书》和英美合拍的《奥德赛》——均引发巨大的社会争议，更反映布赖特巴特观察之敏锐。

《给阿嬷的情书》描绘东南亚华裔通过侨批所展现的浓厚乡情，却意外引发关于华人的政治身份认同和新加坡语言政策的热烈讨论。改编自荷马同名古希腊史诗的《奥德赛》，则因为上映前的选角争议——原名埃伦·佩奇（Ellen Page）的女变男跨性别演员埃利奥特·佩奇（Elliot Page），出演木马屠城的关键人物西农，以及肯尼亚-墨西哥黑人女星露碧塔·诺咏（Lupita Nyong’o）饰演引发特洛伊战争的古希腊第一美女海伦，被美国保守派抨击为迎合奥斯卡金像奖的多元、均等与包容（DEI）政策，亵渎经典名著，同样涉及身份认同的政治争议。

就电影论电影，这两部具争议性的片子都很叫座。《给阿嬷的情书》在新加坡公映不到一个月，票房就突破300万元，在马来西亚也收获逾2000万令吉票房（约625万新元），全球票房已超过21亿元人民币（约4亿新元），堪称是华语圈近期的现象级电影。自7月17日公映后，《奥德赛》在不到一个月时间内的全球票房累计超过11亿美元（约14亿新元），首个全球周末票房就高达2亿6400万美元。在美国电影和电视评论线上汇整网站“烂番茄”（Rotten Tomatoes）的影迷评分为97%，但有质疑认为这是因为网站在2019年改变计算方式，若按照旧方式，评分只有56%。