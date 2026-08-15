马来西亚民主行动党星期天（8月16日）在布城召开全国党员代表会议，其中一项备受瞩目的议程，是由4200多名代表针对“民主行动党继续留在联邦政府，直至本届国会任期结束”这一动议进行表决。表决结果不仅决定民行党乃至于希望联盟在政坛的未来走向，更可能直接决定国家会否提前迎来全国大选。

马来西亚国会下议院共有222个议席，过半数执政门槛为112席。由希盟、国民阵线、砂拉越政党联盟、沙巴政党联盟及其他政党组成的团结政府共掌控150席。其中，民行党拥有40席，是团结政府的最大党。一旦民行党决定退出联邦政府，首相安华领导的团结政府将失去国会过半优势，面临政权崩溃的危机。

当然，马国政治局势变幻莫测。如果民行党决定退出内阁，但仍然支持安华政府，则安华不会全面爆发执政危机。即便民行党退出，如果安华能与控制19席的土著团结党，抑或是控制43席的伊斯兰党达成某种形式的政治妥协与合作，安华仍能勉强维持执政。然而，无论政局如何演变，民行党作为执政联盟关键基石的地位不言而喻。