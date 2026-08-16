陈柏珲：朱镕基改革的锐气与一代人的阵痛
承认改革的必要，并不意味着所有代价都天然合理。评价改革，不能只看整体经济是否增长，还要追问三个问题：代价主要由谁承担，获益是否得到较公平的分享，受损者有没有获得足够而及时的补偿。
打破铁饭碗的过程，也倒逼现代社会保障网逐步成形。改革者最难的责任，不只是打破旧制度，还包括尽可能接住那些从旧制度中跌落的人。图为2002年7月24日，朱镕基在辽宁考察社会保障体系建设和再就业工作，与沈阳市大东区职业技术培训中心与工作人员交谈。 （新华社）
中国前总理朱镕基逝世的消息传来，我首先想起的，并不是一串经济数字，而是自己刚参加工作时的一种心情。那时，朱镕基广为流传的那句话“准备100口棺材，99口留给贪官，一口留给自己”，听得才走出校门的我热血沸腾。今天回想，这句话之所以震动人心，不只因为措辞决绝，也因为它满足了那个年代人们对政治担当的一种期待：面对腐败和积弊，有人敢拍桌子，敢得罪人，也愿意把自己的政治声誉押在结果上。
当时的我欣赏的是一个“敢”字。敢讲真话，敢啃硬骨头，敢在所谓地雷阵和万丈深渊面前继续往前。朱镕基的强硬、直率和鲜明的专业官员形象，使他成为中国改革年代最具辨识度的政治人物之一。
可是上班没几年，我又听到另一个越来越频繁出现的词：下岗。在宏观叙事里，它叫减员增效、国企脱困或结构调整；落到普通家庭，却是一张下岗通知书、一份突然中断的收入，以及对未来的茫然。对当年的许多国企职工来说，单位不只提供工作，还联系着住房、医疗、养老乃至整个社会身份。离开一个岗位，有时意味着整套生活秩序同时松动。