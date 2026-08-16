黄志勤：世界的中心是否已转移到亚洲？
亚洲崛起的下一阶段，不能仅仅关乎规模、增长或影响力，还必须关乎主体能动性。如果亚洲国家希望在世界上拥有更大、更具建设性的话语权，就须要培养更强的合作、克制和相互尊重的习惯。我们须要更好地处理争端，维护开放性，并给中小国家留出喘息的空间。
对新加坡而言，这就是我们希望看到的亚洲：一个在全球舞台上更具分量，同时更加团结、更注重协商、更能包容自身多元性的亚洲图为新加坡市区夜景。 （叶振忠摄）
首先，让我稍微调整一下问题：世界的中心是否已转移到亚洲？我的回答是，亚洲无疑在世界，尤其是世界经济中变得更加重要，但这并不等同于说亚洲现在就是世界的中心。
这一区分很重要，因为“中心”可以有不同的含义。它可以指总体的经济分量，也可以指战略重要性。但它还可以指更深层次的含义：即在技术、思想、制度、商业模式、标准、文化以及政治想象力等方面引领前沿的能力。
就第一种含义而言，亚洲的表现非常突出。如今，从贸易、资本到人员与思想，全球的大量流动都汇聚于亚洲。亚洲在全球国内生产总值（GDP）的占比，已从1960年的约15%飙升至2024年的约34.5%。亚洲约占全球贸易总额的40%，而欧洲约为36%，美洲约为20%。因此，若问亚洲是否已成为全球生产、贸易与增长的中枢，答案显然是肯定的。