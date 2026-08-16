首先，让我稍微调整一下问题：世界的中心是否已转移到亚洲？我的回答是，亚洲无疑在世界，尤其是世界经济中变得更加重要，但这并不等同于说亚洲现在就是世界的中心。

这一区分很重要，因为“中心”可以有不同的含义。它可以指总体的经济分量，也可以指战略重要性。但它还可以指更深层次的含义：即在技术、思想、制度、商业模式、标准、文化以及政治想象力等方面引领前沿的能力。

就第一种含义而言，亚洲的表现非常突出。如今，从贸易、资本到人员与思想，全球的大量流动都汇聚于亚洲。亚洲在全球国内生产总值（GDP）的占比，已从1960年的约15%飙升至2024年的约34.5%。亚洲约占全球贸易总额的40%，而欧洲约为36%，美洲约为20%。因此，若问亚洲是否已成为全球生产、贸易与增长的中枢，答案显然是肯定的。