今年6月初，新加坡最大的幼教机构之一人民行动党社区基金会（PCF）属下学前教育中心Sparkletots惊传数据泄露风险。根据官方披露，这个事件的导火线，完全是因为软件供应商一个合法用户账号被盗，导致黑客可以大摇大摆登堂入室地访问部分的学生管理系统。

“Just one, no need too many.”（只要一个就够，不需要太多）这是我在对员工进行网络安全意识培训时，经常挂在嘴上的口头禅。哪怕只有一个用户的账号被盗用，就足以成为黑客敲开整个庞大数据库大门的“合法钥匙”。

虽然我们不知道该供应商的这个账号为何会被攻破，但常见原因包括密码简单、复用，或电脑中了窃密木马。