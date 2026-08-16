颜诗珮：从幼教系统案谈账号防卫战
黑客攻击已经演变成非常讲究成本和回报率。有迹象显示，他们现在更倾向于集中火力猎取防御最差、最容易被攻破的软柿子，也就是使用简单密码，或者是在不同账号重复同一个旧密码的用户。在这种情况下，因为系统看到的是“正确的钥匙”，所以根本不会触发“密码错误”的警报。
面对高度自动化网络攻击，我们还是可以采取以下几点应对策略来加强防御。第一，必须强制开启多重身份验证。第二，利用密码管理器代劳，实现“一站一密”。第三，核心账户绝不使用浏览器的“记住密码”功能。第四，定期利用权威平台自查泄露痕迹。 （Getty Images/iStockphoto）
今年6月初，新加坡最大的幼教机构之一人民行动党社区基金会（PCF）属下学前教育中心Sparkletots惊传数据泄露风险。根据官方披露，这个事件的导火线，完全是因为软件供应商一个合法用户账号被盗，导致黑客可以大摇大摆登堂入室地访问部分的学生管理系统。
“Just one, no need too many.”（只要一个就够，不需要太多）这是我在对员工进行网络安全意识培训时，经常挂在嘴上的口头禅。哪怕只有一个用户的账号被盗用，就足以成为黑客敲开整个庞大数据库大门的“合法钥匙”。
虽然我们不知道该供应商的这个账号为何会被攻破，但常见原因包括密码简单、复用，或电脑中了窃密木马。