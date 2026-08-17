中国经济腾飞的重要推动者之一——前总理朱镕基于8月12日去世。官方固然给予他应有的好评，但在民间，这位极具专业素养与决断力的领导者，也背负让千万人下岗的恶名。

最近几年，中国高质量的刑侦剧大量涌现，像范伟主演的《漫长的季节》就是优秀代表。多年前描写东北下岗工人的获奖电影《钢的琴》，背景也是1990年代，当时由于国企改制导致大面积腐败与民生凋敝，引发高犯罪率及其他孳生问题，令那个时代的许多人记忆犹新。

我当然不否定国企改制本身的正确性，中国也确实赢得制度与增长的转型，但这股巨浪也淹没无数小人物的生活。再宏大的叙事，也遮掩不了旧有社会秩序急速崩解的惨状。这些影视作品将这种时代进步背后的苦难与腐败，绝望与抗争，拍成公众记忆。很多人不能如电视剧中范伟台词所言“往前看，别回头”，而应在对朱镕基等一代人伟大功绩保持敬意的同时，再对那段时代痛楚作些反思。