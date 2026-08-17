纪赟：朱镕基时代的成就与公众记忆
我们今天在影视剧中看到的那些以下岗年代为背景的犯罪与边缘叙事，不只是艺术想象，而是无数家庭生活悲剧的文学化再现。文化记忆里反复出现的，是那个社会转型期的极度焦虑，和无从宣泄的愤怒。
8月13日，民众手持鲜花，来到朱镕基的老家恬园，寄托哀思。 （中新社）
中国经济腾飞的重要推动者之一——前总理朱镕基于8月12日去世。官方固然给予他应有的好评，但在民间，这位极具专业素养与决断力的领导者，也背负让千万人下岗的恶名。
最近几年，中国高质量的刑侦剧大量涌现，像范伟主演的《漫长的季节》就是优秀代表。多年前描写东北下岗工人的获奖电影《钢的琴》，背景也是1990年代，当时由于国企改制导致大面积腐败与民生凋敝，引发高犯罪率及其他孳生问题，令那个时代的许多人记忆犹新。
我当然不否定国企改制本身的正确性，中国也确实赢得制度与增长的转型，但这股巨浪也淹没无数小人物的生活。再宏大的叙事，也遮掩不了旧有社会秩序急速崩解的惨状。这些影视作品将这种时代进步背后的苦难与腐败，绝望与抗争，拍成公众记忆。很多人不能如电视剧中范伟台词所言“往前看，别回头”，而应在对朱镕基等一代人伟大功绩保持敬意的同时，再对那段时代痛楚作些反思。