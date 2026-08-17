6月30日，美国联邦政府道德办公室（OGE）公开总统特朗普长达927页的2025年度总统财务公开报告（OGE Form 278e）。报告显示，特朗普重返白宫后，斩获至少20亿美元的收入。

1978年，美国通过《政府伦理法案》（Ethics in Government Act），历任总统和高官大多选择将可变现资产，放入符合OGE标准的盲目信托中，不能干预任何投资决策，只是获得最后的受益所有权。这样，可以防止公职人员利用职务之便（如通过法案、颁布行政命令、签署政府采购合同）为自己的私人资产谋取暴利，确保政策制定过程的公正性。然而，特朗普打破这一传统，他同时握有所有权与受益所有权，继续享有商业帝国带来的最终收益。在他当上总统之后，所拥有的纽约特朗普大楼、海湖庄园（Mar-a-Lago）和各大高尔夫球场，成为外国政客、游说集团与富豪的消费之地。

此次财务公开报告显示，他的传统房地产与高尔夫俱乐部等商业资产 ，为他带来2亿至3亿美元的收入。当然，重返白宫这一年，最大一笔收入来自加密货币与数码资产，贡献11亿至14亿美元的进账。8月11日《纽约时报》的一篇报道《向特朗普加密货币投入1亿美元的华人买家是谁？》就揭露案例，显示“利用加密货币的匿名性质向特朗普大量输送金钱是多么轻而易举”。