土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦于8月7日在沙特阿拉伯麦加签署《麦加联合防务协定》。三国联合发表的新闻稿称，协定旨在加强三国共同的威慑能力和国防合作，强化三国应对任何侵略行为的能力，并规定，对三国中任何一国发动的武装攻击，视为对三国全体的攻击。

尽管这一联合防务协定，距离具有法律约束力的国际军事条约（treaty），在法律性质和执行机制上仍相距甚远，而且土巴两国随后也强调，协定具有防御性质，并不针对任何特定国家，但在饱受战争蹂躏的中东地区以及美伊战争的背景下，此类协定的签署仍然引发不小震动。在穆斯林国家、以色列、印度等，被进一步放大解读，甚至被称为“伊斯兰北约”或“穆斯林北约”，颇有被人为“带节奏”的意味。

事实上，要理解这一新型地区安全框架的形成，不能绕开长期为中东提供安全保障的美国安全架构近年来的演变。凭借密切的政治、经济和军事联系，美军尤其是第五舰队和中央司令部，长期驻扎在几个阿拉伯君主国，把控着地理位置重要、资源丰富且地区国家关系复杂的中东地区。然而，随着特朗普以“美国优先”为核心的意识形态和政策口号重新执政，美国的全球安全战略正在发生深刻变化。这一点集中体现在西半球优先的“唐罗主义”上，结果之一就是特朗普政府向其他地区的盟友施压，要求增加军费并承担更多安全成本。