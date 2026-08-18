马海云：《麦加协议》是“伊斯兰北约”？
虽然这一合作目前的军事有效性和威慑力有限，但对中东政经格局的影响，毫无疑问将十分深远。真正值得关注的，是它可能成为更加自主、包容和多中心的地区安全秩序的起点。
在联合国安理会基本陷入瘫痪，联合国机制难以有效保障地区和平与安全的情况下，出现诸如这样的地区性国防合作也属正常。图为8月7日，土耳其总统埃尔多安（左起）、沙特王储萨勒曼与巴基斯坦总理谢里夫在麦加会晤签署联合防务协议。 （法新社）
土耳其、沙特阿拉伯和巴基斯坦于8月7日在沙特阿拉伯麦加签署《麦加联合防务协定》。三国联合发表的新闻稿称，协定旨在加强三国共同的威慑能力和国防合作，强化三国应对任何侵略行为的能力，并规定，对三国中任何一国发动的武装攻击，视为对三国全体的攻击。
尽管这一联合防务协定，距离具有法律约束力的国际军事条约（treaty），在法律性质和执行机制上仍相距甚远，而且土巴两国随后也强调，协定具有防御性质，并不针对任何特定国家，但在饱受战争蹂躏的中东地区以及美伊战争的背景下，此类协定的签署仍然引发不小震动。在穆斯林国家、以色列、印度等，被进一步放大解读，甚至被称为“伊斯兰北约”或“穆斯林北约”，颇有被人为“带节奏”的意味。
事实上，要理解这一新型地区安全框架的形成，不能绕开长期为中东提供安全保障的美国安全架构近年来的演变。凭借密切的政治、经济和军事联系，美军尤其是第五舰队和中央司令部，长期驻扎在几个阿拉伯君主国，把控着地理位置重要、资源丰富且地区国家关系复杂的中东地区。然而，随着特朗普以“美国优先”为核心的意识形态和政策口号重新执政，美国的全球安全战略正在发生深刻变化。这一点集中体现在西半球优先的“唐罗主义”上，结果之一就是特朗普政府向其他地区的盟友施压，要求增加军费并承担更多安全成本。