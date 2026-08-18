国务资政李显龙8月12日在前副总理贾古玛的新书发布会上致辞时，引述一段建国总理李光耀于1984年所说的话：“根据我的经验，宪法必须量身定制，以切合穿衣者的特质。也许……就像鞋子一样，越旧越合脚。把它撑大一点、软化一点、换个鞋底、修补一下，总比一双崭新的鞋子来得好。”

这番话形象地说明一个道理，一个国家的政治制度必须因地制宜，同时也必须因时制宜。贾古玛的新书讲述的是政治领导人当年如何通过修宪来建立三个重要政治制度的内幕：民选总统制度（1991年）、集选区制度（1988年）以及非选区议员制度（1984年）。三者都是新加坡独有的政治制度，也都是为新加坡的政治情况量身定制的制度。它们都须通过修改宪法来完成。

李资政言简意赅地阐述三者的作用：这三项制度乃新加坡独有。它们是专门为适应我们的国情和情况而设计的，与世界上任何其他国家的宪法截然不同。这三项制度最初都是由李光耀构思的，而且几乎是在同一时期提出。每一项制度都有明确的目的，符合我们的国情。民选总统旨在保护我们多年来煞费苦心积累的储备金，防止它被不负责任的政府挥霍；同时通过对关键公共服务任命和流程的独立监督，维护公共服务的廉洁。非选区议员制度旨在确保反对党的声音绝不会被拒于国会之外，并为民众日益增长的、希望国会中出现这类声音的诉求提供一个出口。