中国前总理朱镕基逝世后，他过去的一些讲话又被人翻了出来。其中有一段是2003年1月27日，在最后一次主持国务院全体会议时，朱镕基说，他当时最担心的是经济过热。他提到房地产、银行风险和一些地方盲目发展的倾向，也对一种说话方式颇有意见：每当谈到经济形势，总要先说“总体上是好的”，然后再谈几个问题。在他看来，如果所有问题最后都被装进“总体很好”这句话里，人很容易放松警惕。

20多年过去，再读这段话，其中一些具体判断可以交给经济学者讨论，我更感兴趣的是他流露出来的那份不放心。当时中国已经走出亚洲金融危机的冲击，加入世界贸易组织刚刚一年多，经济继续保持较快增长。偏偏在这时候，他反复谈后患。

这样的担忧并不新鲜。中国古代谈政治，很早就讲“纳谏”，《战国策》里，邹忌问妻子、妾和客人，自己和城北徐公谁长得好看。三个人都说邹忌更美。等徐公登门，邹忌仔细打量，才发现自己远远不如。他没有责怪身边人，反倒琢磨起他们为什么都说了好听的话：妻子偏爱他，妾怕他，客人有求于他。想到这里，邹忌明白了齐威王的处境。一家之主，尚且如此。齐王身居高位，身边的人或亲近他，或敬畏他，或有求于他，他听到的话自然更容易失真。这个故事耐人寻味的地方，是没人合谋欺骗邹忌。每个人只是选了一句比较安全、比较讨喜的话。三句好听的话碰在一起，最后造出一个并不存在的事实。