范瑞杰：繁荣时候更要听坏消息
一个组织有没有纠错能力，往往要看坏消息能不能顺利往上走，也要看提出坏消息的人会不会因此吃亏。朱镕基卸任前那份不放心，今天读来仍有意味。图为2003年3月5日，朱镕基在北京人民大会堂举行的全国人民代表大会开幕会上作总理任内最后一次政府工作报告。 （法新社）
中国前总理朱镕基逝世后，他过去的一些讲话又被人翻了出来。其中有一段是2003年1月27日，在最后一次主持国务院全体会议时，朱镕基说，他当时最担心的是经济过热。他提到房地产、银行风险和一些地方盲目发展的倾向，也对一种说话方式颇有意见：每当谈到经济形势，总要先说“总体上是好的”，然后再谈几个问题。在他看来，如果所有问题最后都被装进“总体很好”这句话里，人很容易放松警惕。
20多年过去，再读这段话，其中一些具体判断可以交给经济学者讨论，我更感兴趣的是他流露出来的那份不放心。当时中国已经走出亚洲金融危机的冲击，加入世界贸易组织刚刚一年多，经济继续保持较快增长。偏偏在这时候，他反复谈后患。
这样的担忧并不新鲜。中国古代谈政治，很早就讲“纳谏”，《战国策》里，邹忌问妻子、妾和客人，自己和城北徐公谁长得好看。三个人都说邹忌更美。等徐公登门，邹忌仔细打量，才发现自己远远不如。他没有责怪身边人，反倒琢磨起他们为什么都说了好听的话：妻子偏爱他，妾怕他，客人有求于他。想到这里，邹忌明白了齐威王的处境。一家之主，尚且如此。齐王身居高位，身边的人或亲近他，或敬畏他，或有求于他，他听到的话自然更容易失真。这个故事耐人寻味的地方，是没人合谋欺骗邹忌。每个人只是选了一句比较安全、比较讨喜的话。三句好听的话碰在一起，最后造出一个并不存在的事实。