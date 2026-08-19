亚洲主要货币的汇率再次成为国际货币经济学界的争论焦点。鉴于中国、日本和韩国均存在贸易顺差和经常账户顺差，美国则出现相应逆差，一些人认为人民币、日元和韩元都被低估了。但考虑到导致这些失衡的基本面因素，出手干预外币汇率恐怕收效甚微。

美国财政部前副助理部长塞策（Brad W. Setser）近日指出：“弱势人民币直接推动中国近期的大幅出口增长”，并敦促各主要经济体向中国施压以重估人民币汇率（中国曾通过干预外汇市场来抑制汇率升值，但已于2014年放弃这一做法）。哈佛大学的戈皮纳特（Gita Gopinath）、加州大学伯克利分校的古兰沙（Pierre-Olivier Gourinchas）以及伦敦商学院的雷伊（Hélène Rey）则对此有不同看法。他们认为人民币兑美元汇率并非经常账户失衡的根本原因，因此其他国家没有必要采取行动。

尽管经济学家仍在争论对人民币进行干预是否恰当，但针对日元和韩元的干预行动已经展开。美国近期与日本当局携手，干预外汇市场以推高日元汇率——美国买入日元，而日本则卖出美元。据报道韩国也参与，理由是韩元汇率与日元汇率密切相关，因此联合干预将增强对两者的影响。