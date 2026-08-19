笔者把标题以设问的方式提出来，是希望借此探讨引发对美国全球战略和中美关系实质的理论思考。防御性现实主义（Defensive Realism）是国际关系理论中现实主义学派的重要分支，用以描述一种避免过度扩张，谨慎使用武力，建立危机沟通机制，降低误判风险，以及保持均势和更强调均势稳定的理论，而非那种积极进取地扩张，谋求无限霸权的进攻性现实主义（Offensive Realism）。这一理论更深层的前提，是肯定国际体系的本质是无政府状态，而国家间出于安全和自保倾向于维持均势。

笔者认为，这一概念框架，可能比笼统含混的“新冷战”，能更准确解释当前美国的中国观及美国与中国的相处之道。或者反过来说，目前的美中关系模式，在实践中暗合“防御性现实主义”这一理论，而在两国间构筑“战略稳定”的目标，事实上也符合防御性现实主义对“危机沟通，降低误判，均势稳定”的追求。

自从美国总统特朗普当政以来，美国不断反思和放弃自由派的全球化愿景，回归本土民族主义和对美国自身利益的保护，包括通过日趋严苛的移民和签证政策，对移民、外国人求职居留、留学进行强硬限制，同时对国家安全的强调前所未有，甚至把留学生和国家安全挂钩，把制造业外包降低商品成本，看成本土就业机会流失，一再彰显出一种防御型和现实主义的世界观。