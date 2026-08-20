面对即将到来的2026年美国中期选举，多项民调显示，共和党在国会泛选民调（generic ballot）中，处于不同程度的落后地位。根据真清晰政治网站（Real Clear Politics）等机构的综合数据，民主党在近期平均领先约6至7个百分点。皮尤研究中心7月调查显示，注册选民中43%倾向民主党候选人，37%倾向共和党。其他民调也多呈现类似差距。美国总统特朗普的支持率普遍徘徊在35%至40%区间，多数选民对他的表现持否定态度。

这一选情态势揭示一个被长期忽视的真相，当执政党政策失当、经济表现不佳时，美国选民依然能够超越党派偏见，以理性态度行使投票权。所谓“美国已深度极化，选民非理性化”的判断，在即将到来的选举检验面前，并不成立。事实上，关于美国政治极化的诸多言论，虚大于实。

近年来美国极化的真实表现，主要体现在政党精英与制度运作层面。两党在国会关键投票上的党派一致性显著上升，中间温和派议员比例大幅下降，立法妥协空间收窄。政党内部同质化增强，民主党整体更趋进步，共和党更趋保守，导致跨党合作困难。情感极化也有所上升，两党支持者对对方的负面评价增加，部分调查显示，部分民众将对方视为威胁而非单纯政策对手。地理与社会层面的“分类”（sort）同样明显，城乡、教育程度、种族与宗教因素与党派认同更紧密绑定，形成一定的文化与生活方式区隔。社交媒体算法与党派媒体进一步强化信息茧房，使对立话语更具可见性。这些现象并非虚构，它们确实影响政策连续性、政府效率与社会信任，也在一定程度上加剧政治动员中的对抗色彩。