吉门营房和金文泰马裕树林的发展计划，过去一个多月引发热议。细看这场舆论风波，围绕绿地去留的争论，已不只是一场保育之争。

上个周末，由倡议团体“新加坡气候集会”（SG Climate Rally）发起的芳林公园抗议活动，就把争议带到公共空间。到场的有住在树林附近的居民、自然保育倡议者和纯粹是对议题感兴趣的公众。演讲、诗歌、音乐和手写标语交织在一起，诉求也不只停留在“留下树林”，而是要求政府更透明地说明土地发展的依据，让公众在规划决定尚未定型之前，有实质参与的空间。

树林该不该保留固然重要，但这场争论值得观察的，是新加坡政治里一个微妙的变化：当政府以发展与保育之间不得不面对“取舍”（trade-offs）来解释决定时，人们如今并不照单全收，而是进一步追问，这个选择究竟是怎样形成的。