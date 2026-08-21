香港日前爆出Fun Coffee庞氏骗局，上千名投资者损失过亿港元，新加坡也有数十人受到影响并报警。一名女子被指在新港两地推广相关投资计划，并招募他人加入，遭新加坡警方逮捕。

好奇心驱使我上网搜了一下。根据公司网站，Fun Coffee总部位于越南富国岛，超过5000人的团队管理超过10亿美元（12.7亿新元）的资产，是“动力咖啡哲学”（Kinetic Coffee Philosophy）的先驱，打造全球首个“运动—咖啡—价值生态系统”。网站还描述咖啡、运动、数据、积分和价值的结合，并提出咖啡期货投资、运动社区股权众筹等金融模式。

其实，我没有看懂这家公司到底在做什么，但相信很多人看到这样的包装，都会觉得它不简单，不是一般咖啡生意，而是一个结合农业、保健、科技，甚至金融的商业帝国。再加上它有实体门店，偶尔举办活动，还有咖啡试饮会，不会让人怀疑它经营的是一个庞氏骗局。