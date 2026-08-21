我在8月参加四天三夜的槟城企业学习交流活动，参访五家北马中小企业。原以为是去看看别人如何经营，如何把生意做成功。回来后，留在脑海里的却不是营业额或商业模式，而是一个问题：当产品越来越相似，价格越来越透明，顾客为什么还要选择你？这个问题，在人工智能（AI）快速发展的今天，尤其值得思考。

在吉打一家给稻谷加工、去壳、碾米及包装的米较厂，3000多吨稻米堆积如山。创办人原本从事白米批发，后来意识到最大的经营风险并非没有顾客，而是供应源头掌握在别人手中。没有稳定米源，市场做得再大也可能失去根基。于是，他买下米较厂，请专业的人负责，自己专注于供应链与市场。

这件事让我想到，所谓“看趋势”，未必就是追逐AI、新科技或最新风口。真正重要的是能否比别人早一点问自己：今天让我成功的条件，明天还存在吗？