美国联邦储备局7月会议纪要8月19日公布，九票赞成维持利率3.5%至3.75%不变，三票主张立即加息25个基点。这是近10年来最尖锐的内部分裂。

市场惯于将此类分歧简化为“鹰鸽之争”，但这三张反对票的真正密码并不在华盛顿的政策模型里，而在三位官员各自戴上的分析滤镜中。他们并非在选区代表逻辑下投票，而是基于截然不同的专业背景与观察视角，对同一组通货膨胀数据做出不同解读。

克利夫兰联储行长哈马克（Beth Hammack）的滤镜是微观消费与支出韧性。这位前高盛银行家在走访俄亥俄州、肯塔基州与西弗吉尼亚州北部的社区时，记录了一个细节：过去购买瘦牛肉的家庭，如今转向更便宜的绞肉。在她看来，这种消费降级不是通货紧缩信号，而是通货膨胀正从能源和食品，向服务领域扩围的微观证据。