蔡恩泽：美联储7月纪要：三张反对票，三重滤镜
当美元政策信号从单一频率变为三重噪音时，以出口和转口贸易为命脉的新加坡经济，面临的是汇率波动与进口成本的双重不确定性。对亚洲开放经济体而言，读懂这三重滤镜的差异，比猜测下一次加息时点重要得多。
当美联储内部同时运转三套分析框架时，外部观察者无法再用单一逻辑预测美元政策。图为华盛顿联邦储备局大楼。 （路透社）
美国联邦储备局7月会议纪要8月19日公布，九票赞成维持利率3.5%至3.75%不变，三票主张立即加息25个基点。这是近10年来最尖锐的内部分裂。
市场惯于将此类分歧简化为“鹰鸽之争”，但这三张反对票的真正密码并不在华盛顿的政策模型里，而在三位官员各自戴上的分析滤镜中。他们并非在选区代表逻辑下投票，而是基于截然不同的专业背景与观察视角，对同一组通货膨胀数据做出不同解读。
克利夫兰联储行长哈马克（Beth Hammack）的滤镜是微观消费与支出韧性。这位前高盛银行家在走访俄亥俄州、肯塔基州与西弗吉尼亚州北部的社区时，记录了一个细节：过去购买瘦牛肉的家庭，如今转向更便宜的绞肉。在她看来，这种消费降级不是通货紧缩信号，而是通货膨胀正从能源和食品，向服务领域扩围的微观证据。