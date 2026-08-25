前些年，中国的房地产大泡沫爆破，由此出现许多施工中断、发展商撒手不管的烂尾楼，数以万计的买房者因此陷入困境，血本无归。五六年过去，这个问题至今还无法彻底解决。8月20日，曾经的最大房地产发展商之一恒大集团创始人许家印涉嫌集资诈骗、单位行贿、职务侵占等多项罪名，被法院判处无期徒刑。但对众多苦主而言，这并不能带来什么救赎。

恒大只是诸多中国房地产开发商之一而已。因此，苦主并不仅限于恒大的顾客。他们都希望有救主出现，但据国际媒体报道，单单恒大就欠债高达3000亿美元，资产根本不足以抵债。因此，除了极少数被列入“保交房”的项目之外，多数烂尾楼苦主最终也只能眼睁睁看着毕生积蓄打水漂。有些人无可奈何之余，干脆搬进烂尾楼搭棚打地铺，有者甚至在附近空地种菜。这是没有出路的出路。

最近，英国政治学者马克·伦纳德（Mark Leonard）在《外交事务》杂志发表的《被遗弃的世界秩序》（The Abandoned Order）一文中，形象地把当前的世界秩序比喻为世界烂尾楼。这个过去由美国领导、基于规则的国际秩序，在经过几十年的扩张之后，现在正被弃之不顾。美国人如今意兴阑珊，只求美国优先，不想再资助这个秩序（到今年8月，美国国债已突破40万亿美元，哪还有什么心情管世界秩序），而犹如中国的烂尾楼，也没人能接过烂摊子。