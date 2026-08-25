在8月16日的马来西亚民主行动党代表大会上，2106名参与投票的代表中，有1857人支持民行党正副部长继续留在团结政府。这个结果并不意外。一个拥有40名国会议员的希盟最大党，有五名部长、七名副部长，这时候退出政府，不只是放弃官位，而是放弃影响政策的主动权，甚至可能把自己推向更大的选举挫败。

继续留在政府的决定符合华社期望，但不能只是为了“维持政府稳定”。搞这么一场“大秀”的意义究竟何在？基层、支持者和选民真正要知道的，并不是民行党部长还在不在布城，而是民行党留在布城能否改变安华，甚至是心思已经不在团结政府的巫统领袖。

民行党或者希盟整体最大的政治困境是，连续的选举挫败已经说明民行党基本盘开始流失，支持者不会再为了大局含泪投票。基本盘逐渐流失，是因为过去几年，民行党为了团结政府的稳定，对许多事情都“静静”，尤其对巫统主席兼副首相阿末扎希的47项贪污罪名、前反贪会主席阿占巴基超额持有股份，还有“企业黑手党”等等争议，民行党部长在内阁的声量没有起到震慑作用。对于最近持有统考文凭进入公立大学中文系的条件苛刻，来自巫统的高等教育部长是不是从中作梗？民行党有没有在内阁要巫统解释？