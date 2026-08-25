万事开头难，人类生命的诞生何尝不是如此。孕育生命的最初尝试，只有那最得天独厚的一个精子，能够成功穿透屏障与卵子结合，发育成受精卵——这便是新生命萌芽中的结晶。不过，若要说这个受精卵已是一个稳固的生命，还言之过早。医学常识告诉我们，在妊娠的前100天，约有50%的胚胎将不幸流产。这一流产概率随孕妇年龄的增长而明显上升，在40岁以上的女性中，流产率甚至高达八九成。

即便妊娠得以继续，妊娠筛查也会在约5%的胎儿中诊断出严重健康缺陷，得考虑终止妊娠。另外，在成功诞生的新生儿中，有约5%会被筛查出患有严重的先天性缺陷，须要经历复杂的医疗干预。所以，每个健康无恙的新生婴儿，都是生命的奇迹。

孕育生命之难，尤以不育症为甚。放眼全球，约有10%的夫妇面临受孕障碍。世界上首例试管婴儿路易丝·布朗（Louise Brown）1978年诞生之后，体外受精（IVF）追随者不计其数，数十年来在全球有增无减。半个世纪以来，全球已累计进行5000万个IVF疗程，孕育了1500万名试管婴儿。