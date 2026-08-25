中华人民共和国成立近77年来，历经八任总理，但真正对中国经济腾飞居功至伟的只有两位：赵紫阳和朱镕基。1980年代，赵紫阳将邓小平的“改革开放”构想转化为具体政策，推动奠定中国经济奇迹基础的各项改革。到了1990年代，近期以97岁高龄辞世的朱镕基同样建树颇丰，成为中国最受尊敬的中共元老之一。

朱镕基最终能攀上中国政治权力的顶峰，是令人始料未及的。1928年出生于湖南省会长沙的朱镕基，早年人生充满悲剧色彩。父亲在他出生前夕过世，母亲也在他年仅9岁时病故，他自幼便由伯父抚养长大。

尽管身世坎坷，朱镕基依然学业拔尖。1947年高中毕业后，他考入赫赫有名的清华大学，主修电机工程。1951年毕业后，他进入国家计划委员会（国家计委）工作，凭借出众的才干和敬业精神脱颖而出。不久后，朱镕基便获提拔，担任计委一名高级干部的秘书。