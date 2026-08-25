8月7日，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦三国签署旨在深化三方安全合作，凸显“集体威慑力”的《麦加联合防务协定》，规定若任何一国遭受武装攻击，将视为对三国共同的攻击。这是继去年9月，沙特和巴基斯坦签署战略防御协定后，沙特维护自身安全的又一大动作。

不过，联合声明没有公布具体的军事承诺，三方在何种情况下获得何种支持也未说明，三国协定突出“威慑”而非“动武”的色彩非常明显。土耳其一名官员甚至表明，协定“纯粹具有防御性质”，不针对任何特定国家；即便得到消息后的伊朗，也是以“不把安全寄托在别人身上”的说辞劝说沙特。

三国协定签署之际，中东局势正经历剧烈动荡；协定的签署地沙特是中东乱局中处境极为尴尬的一方。在从2月28日美国与以色列对伊朗发动军事打击到现在的五个多月中，沙特既面对美国步步施压，要求加入《亚伯拉罕协议》，实现与以色列关系的正常化，伊朗封锁霍尔木兹海峡和不断以无人机和导弹袭击中东美军基地，也使沙特对战火可能殃及自身，还直接威胁到它的能源出口命脉。红海方向的也门胡塞武装频频袭扰沙特船只，加上伊拉克亲伊朗民兵间歇性的越境打击，更令沙特多面承压。