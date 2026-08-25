高建生：沙特的清醒不仅是保全自己
沙特的克制与冷静，通常的诠释就是为了自我保全。但仅仅是这种解释，又有点意犹未尽，至少，沙特的清醒，还在保全自我之外，予世界各国三重启示。图为8月9日，巴基斯坦卡拉奇在《麦加联合防务协议》签署后，一块广告牌上展示了沙特王储兼首相萨勒曼、巴基斯坦总理谢里夫、巴基斯坦国防军总司令兼陆军参谋长穆尼尔元帅以及土耳其总统埃尔多安的肖像。 （路透社）
8月7日，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦三国签署旨在深化三方安全合作，凸显“集体威慑力”的《麦加联合防务协定》，规定若任何一国遭受武装攻击，将视为对三国共同的攻击。这是继去年9月，沙特和巴基斯坦签署战略防御协定后，沙特维护自身安全的又一大动作。
不过，联合声明没有公布具体的军事承诺，三方在何种情况下获得何种支持也未说明，三国协定突出“威慑”而非“动武”的色彩非常明显。土耳其一名官员甚至表明，协定“纯粹具有防御性质”，不针对任何特定国家；即便得到消息后的伊朗，也是以“不把安全寄托在别人身上”的说辞劝说沙特。
三国协定签署之际，中东局势正经历剧烈动荡；协定的签署地沙特是中东乱局中处境极为尴尬的一方。在从2月28日美国与以色列对伊朗发动军事打击到现在的五个多月中，沙特既面对美国步步施压，要求加入《亚伯拉罕协议》，实现与以色列关系的正常化，伊朗封锁霍尔木兹海峡和不断以无人机和导弹袭击中东美军基地，也使沙特对战火可能殃及自身，还直接威胁到它的能源出口命脉。红海方向的也门胡塞武装频频袭扰沙特船只，加上伊拉克亲伊朗民兵间歇性的越境打击，更令沙特多面承压。