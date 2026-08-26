近期由学生发起的抗议活动，迫使印度总理莫迪一向强硬的政权，在关键诉求上作出让步。这不仅削弱莫迪个人的权力光环，也暴露出他的政府通过强硬镇压来遏制异见的能力已达极限。但与此同时，这些抗议活动也揭示印度国家机器一个更为普遍、更平淡无奇的特征：失能。

抗议活动的导火索是一次处理失当的考试。在印度——就像在中国、日本、韩国和越南一样——学生的未来在很大程度上取决于一次考试的表现。他们花费数年时间，为这些关乎前途的考试做准备。这些考试将决定他们能否进入数量有限的优质高等教育机构，或是获得梦寐以求的政府职位。

鉴于国内大学名额稀缺，负担得起出国费用的印度学生，越来越多地选择负笈海外，在过去八年里，这个数字增加近两倍，从2017年的约45万人，猛增至2025年的125万人。然而，对于中下阶层的年轻人来说，实现社会阶层流动的阶梯屈指可数，而大学入学考试无疑是不可或缺的第一级阶梯。