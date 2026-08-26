黄循财总理三年来的三场国庆群众大会演讲，本就不是逐条罗列政策的施政报告，而更像是他每年为新加坡描绘的一幅前景蓝图——谈的是这个国家往哪里走，靠什么走下去。若把目光落在他每年不经意留下的那个“家常”意象上，倒能读出一条清晰而动人的心迹——海南咖喱饭、一支小雨伞、海南鸡饭。两道菜、一把伞，三年三个意象，讲的其实都是同一个字：“家”。只是每一年，“家”的分量与重心，都悄悄地变了。

2024年：海南咖喱饭——家是一家人

他刚上任百日，第一次以总理身份站上国庆讲台，用的是海南咖喱饭这个比喻。这道菜的特色，就是把咖喱鸡、猪扒、卤肉、杂菜摆在同一个盘子里，各自保留原味，却又拼凑成一道美食。他借此讲的是新加坡社会的多元共处——不同族群、不同背景的人，就像盘子里的不同食材，各不相同，却同属一个“家”。

2025年：一支小雨伞——家是要守护的

这一年的“家”，是最朴素，也最容易被理解的——家是一家人，是一个大家庭的概念，而这一年他演讲的关键词，正是Reset——重启、重塑。作为接班后第一次站上这个讲台的总理，他要阐明的不是修修补补，而是整个新加坡结构性的重新构筑：从失业保障、育儿假期，到教育资源的重新分配，都是要把这个“家”的骨架，按照新时代的需要，重新搭建一遍。这一年的他，语气里带着一种上任初期特有的理想主义，仿佛在说：这个家，值得被重新想象一次。