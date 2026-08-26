2025年11月7日，日本首相高市早苗在众议院预算委员会就“存立危机事态”发表答辩后，中国对此表示抗议，停止两国政府首长和阁员的交流，并对日本实施经济制裁和威慑，同时批评日本是“新型军国主义”，进一步加强在日本周边的军事活动。至今，这一局面已经持续半年以上。虽然已经举行与亚太经合组织（APEC）相关的部长级交流，日本国会议员也已访华，但总体而言，双边关系仍未恢复正常。

今年11月，中国计划举办APEC领导人非正式会议，高市早苗访华也已被纳入考虑范围。然而，外界普遍认为，举行日中首脑会谈的希望十分渺茫，即使高市访华，两国关系也难以出现戏剧性的正常化。

今年6月，负责对华贸易和经济交流事务的日本国际贸易促进协会（简称国贸促），原计划由会长、前众议院议长河野洋平率领代表团访华。但由于河野去世，代表团取消访华计划。随后，由国贸促代理会长桥本岳议员代为访华。6月22日，桥本与中国外交部副部长华春莹举行会谈。对此，中国外交部发言人在6月26日就中日关系及高市涉台言论等阐述一贯立场，希望日本经济界为推动日方树立正确历史观、改善中日关系作出积极努力。