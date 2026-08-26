奥巴马总统中心6月18日在芝加哥举行落成典礼，集总统图书馆、博物馆、公共园区与公共政策论坛于一体，旨在打造一个充满活力的社区中心和全球公民活动基地。

中心的核心建筑与园区造价约8.5亿美元，长期运营与维护储备金约4.7亿美元，周边公共基础设施改造约1.23亿至2亿美元。与以往的美国总统图书馆建成后由国家档案和记录管理局全权接收，并使用联邦公款运营不同的是，奥巴马总统中心的建造与后续运营100%由私人筹款支付，即奥巴马基金会，未耗费任何联邦政府的直接建设税款。据基金会提交的财务报告，自2014年成立及2017年奥巴马卸任美国总统全面运作以来，基金会累计募集捐款与承诺赠款超过11亿美元。

奥巴马基金会表面上是一个公益、非营利的超级非政府组织，实则兼具“政治遗产托管所”“人才预备役基地”和“政策倡议思想库”的三重属性。基金会高层几乎清一色由奥巴马任内的白宫核心幕僚和政治盟友组成，总裁瓦莱丽·贾勒特曾是奥巴马在白宫最亲密的资深顾问。高级管理层与董事会成员包括奥巴马竞选经理戴维·普卢夫、白宫前法律顾问陈远美以及前商务部长彭妮·普里茨克等。