8月16日，就在美韩年度最大规模联合军演之一开始几个小时前，美国总统特朗普宣布已下令缩小军演规模，并说这是基于与朝鲜最高领导人金正恩非常好的关系。特朗普批评这些演习不仅成本高昂，也向朝鲜发出完全不恰当而且带有敌意的信号，并指责韩国不参加美国对伊朗的行动。随后，美韩两军按照指示于21日提前结束军演，比原定时间整整缩短一半。美韩军演被中途叫停尚属首次。

19日，特朗普提出最早将在今年秋天举行美朝峰会，这一决定令世界哗然，一方面有分析认为这是在向朝鲜示好，预示着第四次美朝峰会有可能发生；另一方面也有分析认为，这究竟是有计划的外交政策，还是这位不可预测的总统一时冲动的烟雾弹？更为重要的是，即使特朗普有此意，朝鲜是否接受，更是不确定。19日，朝鲜官方表明对美韩缩减联合军演毫无兴趣，对朝美领导人沟通情况全然不知。20日，朝鲜发射了大约10枚短程弹道导弹。笔者认为，尽管目前还很难进行结论性判断，但第四次特金会的举行是有可能的，走向也会对东北亚安全发展产生较大影响。

对比2018年和2019年三次特金会的时代背景，七年过去，朝鲜半岛周边环境发生多重深刻变化，也为新一轮峰会设置了重重不确定性，主要体现在三方面。