沙特阿拉伯、巴基斯坦和土耳其日前在麦加签署共同防御协定。这是去年10月沙特与巴基斯坦强化安全合作后的进一步延伸。按照目前公布的内容，任何一方遭到武装攻击，都将被视为对三国共同体的攻击。这也是外界将它称为“穆斯林版北约”的由来。

不过，这一比喻多少有些言过其实。麦加协定目前既没有北约那样完整的军事指挥体系，也没有明确的联合部署和行动机制。部长级委员会和秘书处尚待建立，具体的防务承诺如何落实，也有待进一步确定。就目前而言，它更像是一项政治性的安全承诺，而不是一个已经成形的军事联盟。

土耳其外长哈坎·菲丹（Hakan Fidan）一方面强调，协定“不针对伊朗”，另一方面又表明，按照土耳其总统埃尔多安的设想，联盟未来可能扩大，甚至可能向埃及延伸。这句话的重要性，恐怕超过“不针对伊朗”的表态本身。