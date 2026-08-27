“如果人工智能（AI）不到一分钟就能写出一篇像样的大学论文，一纸大学文凭究竟还有什么意义？”这已不是假设性问题。面对生成式AI，许多大学最初关注的是如何防止作弊、是否允许学生使用AI，以及使用时是否须要注明出处。然而，随着AI迅速进入职场，这些已不足够。

一些雇主担心毕业生虽然熟悉AI，却未必能在没有AI辅助时独立思考。

今年6月，新加坡管理大学与约20名来自金融、科技、公共部门、法律和专业服务等领域的业界伙伴交流，得到的信息相当明确：在AI时代，雇主希望学科严谨程度更受重视，而非被削弱。他们希望未来的毕业生不仅要会使用AI，还必须构建、管理和监督AI代理。这与懂得如何提示聊天机器人已不可同日而语。