在刚刚过去的国庆群众大会上，黄循财总理似乎刻意放慢语速，说出一句道地的潮州话：“做人要有情有义”。紧接着全场爆发掌声。掌声中，我联想到的不仅是出处——电影《给阿嬷的情书》里头的感人情谊，其实更深刻，也更撞击我内心的是——我们华人对自己的方言，也要“有情有义”。

方言，除了是地方的语言，更是贴近内心的语言，当是值得引用、值得珍惜，且不须要被“矫正”的对象。很奇妙的，若这句“做人要有情有义”是总理用华语说出来，会不会有同样的分量和震撼呢？我想答案应该是否定的。方言之所以打动人，正是因为它承载华语、英语，甚至其他母语所无法完全翻译的语气、情感与情绪。总理自己也承认，这句台词“用方言说出来感觉就是不一样，比较亲切”。这四个字——“比较亲切”——道出整个政策转向的情感核心。是的，即便推动讲华语运动这么多年，方言仍然有无比亲切的，无法被取代的意义与地位。

严格来说，这次国庆群众大会宣布的新语言政策并不算翻天覆地：电影方面，只要片商在上映全方言或以方言为主的电影时，同时提供华文字幕和华语配音版本，戏院放映场次的限制就取消；在付费电视方面，“每周仅限播一部方言艺术片”“音乐频道方言歌曲占比”这类沿用多年的旧规也将走入历史，方言内容的限制全面取消。至于免费无线电视和广播电台，则继续以华语为主，方针几乎原封不动。