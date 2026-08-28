陈志锐：“有情有义”的，是人，也是语言
我们是否也可以期待有关当局逐渐为方言腾出更多制度性的空间与资源，慢慢地使得“华语可以，方言也可以”？是的，只要我们这世代的个人与家庭还愿意持续投入耐心与诚意，方言就不会只活在电影的两个小时里。
我更以为，放宽方言电影和付费电视的管制，不会冲击华文、华语的学习。反之，这除了肯定会对方言及文化的传承有积极正面的促进作用，甚至还会间接促进年轻国人对本族文化的兴趣，然后再进一步加强华文的学习与使用。图为《给阿嬷的情书》剧照。 （嘉华院线提供）
在刚刚过去的国庆群众大会上，黄循财总理似乎刻意放慢语速，说出一句道地的潮州话：“做人要有情有义”。紧接着全场爆发掌声。掌声中，我联想到的不仅是出处——电影《给阿嬷的情书》里头的感人情谊，其实更深刻，也更撞击我内心的是——我们华人对自己的方言，也要“有情有义”。
方言，除了是地方的语言，更是贴近内心的语言，当是值得引用、值得珍惜，且不须要被“矫正”的对象。很奇妙的，若这句“做人要有情有义”是总理用华语说出来，会不会有同样的分量和震撼呢？我想答案应该是否定的。方言之所以打动人，正是因为它承载华语、英语，甚至其他母语所无法完全翻译的语气、情感与情绪。总理自己也承认，这句台词“用方言说出来感觉就是不一样，比较亲切”。这四个字——“比较亲切”——道出整个政策转向的情感核心。是的，即便推动讲华语运动这么多年，方言仍然有无比亲切的，无法被取代的意义与地位。
严格来说，这次国庆群众大会宣布的新语言政策并不算翻天覆地：电影方面，只要片商在上映全方言或以方言为主的电影时，同时提供华文字幕和华语配音版本，戏院放映场次的限制就取消；在付费电视方面，“每周仅限播一部方言艺术片”“音乐频道方言歌曲占比”这类沿用多年的旧规也将走入历史，方言内容的限制全面取消。至于免费无线电视和广播电台，则继续以华语为主，方针几乎原封不动。