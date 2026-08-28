《联合早报·交流站》刊登张建兵的《反对将中医纳入健康SG》一文。作者提出一个值得认真讨论的问题：当中医进入国家健康体系时，究竟应该依据历史文化和民众使用习惯，还是科学证据？作者强调循证医学、安全性以及公共资源合理配置的重要性，我基本认同。不过，我认为，这个问题或许不宜简单归结为“赞成还是反对中医进入健康SG”。

更值得讨论的是：新加坡应该用什么标准评价包括中医在内的不同健康干预？传统悠久并不等于已经被证明有效，民众广泛使用也不能替代科学评价。如果中医希望更多参与国家健康体系，就应该接受有效性、安全性、质量控制和成本效益等方面的评价。对于疗效尚不明确的方法，应继续研究，而不应作超越证据的宣传。在这一点上，我与作者并无根本分歧。

然而，一种传统医学理论尚未得到现代科学充分解释，是否就意味着由它发展出来的具体干预都应该被排除？理论是否成立、作用机制是否完全阐明，以及某项临床干预是否有效，是彼此相关但并不完全相同的问题。