美国总统特朗普再次表达与朝鲜独裁者金正恩会晤的意愿。但金正恩的妹妹，也是他最亲密的顾问之一，已对此泼了冷水。无论这是缺乏兴趣的迹象，还是谈判策略，两个问题立刻浮现：特朗普期望与金正恩的任何会谈能走向何方？他又打算如何实现自己的目标？

特朗普在首个总统任期内与金正恩对话的目标，是推动朝鲜放弃核武器。他失败了。此后，朝鲜的核弹头数量显著增加（据特朗普称已达57枚），能够将这些弹头投送到整个地区乃至世界各地的导弹的射程和精度，也随之提升。

如今，同样的努力，几乎可以肯定会得到同样的结果。金正恩几乎可以肯定地认为，他的安全取决于拥有可信的核威慑力量。他无疑已注意到：美国曾攻击过没有核武器的伊朗，也曾对伊拉克采取类似行动；北约在利比亚领导层放弃核计划后同样如此。同样，俄罗斯在2014年和2022年两次入侵乌克兰，当时乌克兰已放弃后苏联时期的核武库，以换取最终未被履行的安全保证。