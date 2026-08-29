娱乐文史达人苏章恺前些时候在社媒分享一段本地电影轶事：1952年6月，原为华语对白并已于本地公映的中国电影《海外寻夫》，全片配上潮语再推出；剧情背景主要是潮汕和暹罗（泰国），且在两地实地拍摄，用当时剧中人物在两地口操的家乡话观赏，贴切又合情合理。电影广告称：“潮州观众视如异宝”。

74年后的2026年6月，同样讲述有情眷属分隔这两地，配上华语对白的潮语电影《给阿嬷的情书》登上新加坡戏院银幕，但潮汕话原音版本只准限量放映。不过我们这回不知哪来的执着，硬是让这部已经风靡全中国的现象级催泪过番史诗故事片，争取到了上百场方言原音播映的审批，本地观众更是回应以一股久旱逢甘霖的悸动。

这还连带牵动民情，把相关政策制定部门推上了舆论及国会辩论的风口浪尖。我们这才发现，快半个世纪以来被“视为理所当然”的讲华语运动和媒体语言政策，在这个人手一机在网络与串流平台上“只有你没看到，没有你看不到”，搭趟车去新山原音看戏也见怪不怪的年代，早已落伍得令人不堪。