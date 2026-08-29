韩咏梅：新加坡人消失中？
马斯克担心人类的消失，我想在那之前新加坡应该注意的是“新加坡人”不可以消失，未来即使这里仍然住着很多人，我们仍然要能够让一代又一代来到这里、出生在这里的人，很自然地说一句：我们是新加坡人。
政府把条件做好，至少可以让想生孩子的人少一点顾虑。可是再怎么努力，也不能假定，新加坡从此就会自己生出足够的下一代。所以总理接着谈新移民，是很现实的。 （白艳琳摄）
黄循财总理上星期天发表2026年国庆群众大会演说后，讨论最热烈的，是政府进一步加强育儿支持的一系列新举措。这个课题不只新加坡人讨论，国际上也颇受关注，连天天想着把人类送上火星的马斯克，也注意到了。
一个马斯克经常在X平台上互动的账户发贴文说，新加坡在生育率问题上全力出击，2025年的整体生育率已经降到创纪录的0.87。马斯克发了一句留言：Humans are disappearing（人类正在消失）。
这不是他第一次这么说。2024年底他也曾转发新加坡低生育率、劳动力减少的贴文，说新加坡以及许多其他国家，正走向灭绝。低生育率当然没有简单到“灭绝”的地步。不过，他这句话倒让我想到：如果新加坡人的下一代越来越少，真正应该担心失去的是什么？