黄循财总理上星期天发表2026年国庆群众大会演说后，讨论最热烈的，是政府进一步加强育儿支持的一系列新举措。这个课题不只新加坡人讨论，国际上也颇受关注，连天天想着把人类送上火星的马斯克，也注意到了。

一个马斯克经常在X平台上互动的账户发贴文说，新加坡在生育率问题上全力出击，2025年的整体生育率已经降到创纪录的0.87。马斯克发了一句留言：Humans are disappearing（人类正在消失）。

这不是他第一次这么说。2024年底他也曾转发新加坡低生育率、劳动力减少的贴文，说新加坡以及许多其他国家，正走向灭绝。低生育率当然没有简单到“灭绝”的地步。不过，他这句话倒让我想到：如果新加坡人的下一代越来越少，真正应该担心失去的是什么？