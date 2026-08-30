自1979年中美建交以来，40余年间历经国际风云变幻：冷战落幕、九一一事件、美国先后在阿富汗与伊拉克展开反恐战争……不过，这些牵动全球格局的重大事件，都未能从根本上撼动中美关系发展的总体轨迹。然而，2022年2月爆发的俄乌战争，与今年2月骤然升级的美以联手打击伊朗的战事，却正在悄然改变中美关系的底层逻辑与力量对比。这一变化，理应引起中美双方以及整个世界高度关注。

在1979年正式建交之前，中美两国有过一段惨痛的历史教训。1950年至1953年的朝鲜战争，本是由第三方引发的地区冲突，却将中美两个大国直接拖入正面交锋的战场。这场战争的直接后果，是中美关系陷入近四分之一个世纪的隔绝与断裂。在这段漫长的岁月里，中国承受着国际孤立与国内动荡的双重压力，美国也深陷冷战对峙与局部战争（如越南战争）的泥沼，双方都为此付出了沉重代价。正是在这样的历史教训之上，1970年代末的中美关系破冰，才显得弥足珍贵——它不仅为两国人民带来实实在在的发展红利，也为地区稳定与世界和平注入了强劲的正能量。

如今，历史似乎正在以另一种方式重演。俄乌战争与美伊战争这两场看似与中美双边关系无直接关联的冲突，正在成为威胁和颠覆中美关系的新变数。