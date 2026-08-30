顾清扬：中国在全球化2.0的新定位
中国的国际经济参与越能够被看作是在帮助合作伙伴建立自身能力，就越有可能建立一种以互利为基础的国际经济关系。未来的全球化，不应该是“中国还是西方”“贸易还是安全”的二选一，而是如何在经济相互依存与国家利益之间找到平衡。
发展中经济体与发达经济体有一个共同点：都正在产生对生产能力的强劲需求。这正是中国经济角色转变可能产生重要意义的地方。图为8月6日，在位于苏州工业园区的英特诺物流机械（苏州）有限公司，来自德国的工程师（左）与中国团队成员协同工作。 （新华社）
过去40多年，全球化基本建立在一个简单的逻辑之上：各国通过贸易相互连接，生产则按照成本和效率在全球进行配置。中国凭借具有竞争力的制造成本和深度融入全球价值链，成了“世界工厂”。
但这种全球化模式正在发生变化。我把正在形成的新阶段称为“全球化2.0”。如果说全球化1.0主要是通过贸易把各国连接起来，全球化2.0越来越多的是通过生产能力把各国联系起来。
这并不只是概念上的变化。未来竞争的关键，已不只是“谁能以最低成本生产某种产品”，而越来越是“谁能够帮助更多国家建立生产、创新和产业升级的能力”。这一转变，对发展中国家和发达经济体都具有深远影响。