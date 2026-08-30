过去40多年，全球化基本建立在一个简单的逻辑之上：各国通过贸易相互连接，生产则按照成本和效率在全球进行配置。中国凭借具有竞争力的制造成本和深度融入全球价值链，成了“世界工厂”。​

但这种全球化模式正在发生变化。​我把正在形成的新阶段称为“全球化2.0”。如果说全球化1.0主要是通过贸易把各国连接起来，全球化2.0越来越多的是通过生产能力把各国联系起来。​

这并不只是概念上的变化。未来竞争的关键，已不只是“谁能以最低成本生产某种产品”，而越来越是“谁能够帮助更多国家建立生产、创新和产业升级的能力”。​这一转变，对发展中国家和发达经济体都具有深远影响。​