中国演员郭德纲因为在演出中，把《弹起我心爱的土琵琶》歌词略作修改，被指是篡改红色经典，遭到举报，连后续演出也被取消。这折射出当今中国具有强烈道德负面色彩的“举报文化”。

举报文化并非今日才出现，而是中国阶级斗争年代“告密、检举、揭发”模式的遗绪。那个年代，社会的正常生活和文化创作，一句话、一个动作，甚至一件文艺作品，都可能被重新指责是政治上心怀叵测的阴谋。这种思维没有被完全清理和改正，反而以新的形式存续在今天的中国公共文化生活中，很值得警惕和反思。背后的反历史主义氛围，更值得深究。

所谓“反历史主义”，是一种源自中国民间的思潮和社会氛围。它无视大众正常的情感与审美需求，无视文艺创作的多元性，却单纯以封闭、僵化的极左意识形态思维，作为衡量一切的唯一尺度，进而变成攻击他人的武器，肆意针对和打压不符合自己思想偏好的意见、学说、见解、作品以及知识分子，以此倒逼官方采取倾向自己阵营的措施和政策。这种生态尤其令人警惕之处，在于它完全无视“以阶级斗争为纲”的历史教训。因此，它是对沉重历史经验的直接否定。