黄循财总理上上个星期天在国庆群众大会宣布，取消方言电影和付费电视的方言内容限制。这除了展现作为民主国家，对于民间呼声，新加坡总是有及时的反馈外，也表明政府对语言政策的实施呈现应有的弹性。它是在既有政策框架内留出空间，也是对过去方言限制造成的语言断层进行修补。

讲华语运动的历史逻辑，是以共同语打通方言间的隔阂，以配合教育普及、国族整合与“同中国做生意”的经济前景。此政策在行政效率和跨方言沟通方面，确实发挥作用，但也带来意料之外的负面影响。华语虽成为华人共同语，却既无法完整承载本地华人家庭、籍贯社群和南洋生活世界中的情感体验，也严重削减新加坡华人文化的独特性。

但今非昔比，目前华族社会最大的压力，不再是方言过多导致沟通分裂，而是英语在日常生活中的强势地位。也即过去是“华语对方言”的关系，如今变成了“英语、华语与方言”三者间的关系。继续把华语和方言简单地视为此消彼长，已经不能准确描述新加坡的语言现实。