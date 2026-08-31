黄明德先生8月27日在《联合早报·言论》撰文《两道菜，一把伞》，提及黄循财总理在国庆群众大会上分享的一段往事：总理在海南吃到当地的鸡饭，虽美味，却少了辣椒和南洋香料，终究不是他心中“家的味道”。身份认同，往往就藏在这些说不清楚，却骗不了人的味觉记忆里。

读完这篇文章，我心里五味杂陈。“家的味道”我完全能体会，但作为一名在企业界打拼多年，也见证过新加坡经济起伏的过来人，这些日子我一直在想：如果连这盘承载着“家”的鸡饭，也正变得越来越多人不容易吃得起的奢侈品，那这份味道，恐怕也会慢慢变成一种只能远远闻着，却未必人人吃得到的记忆。

上个星期，在某个熟食中心，我留意到这样一幕：一位满头银发的阿嫲点餐时声音很轻：“老板，饭少一点，肉切薄一点，谢谢。”付钱时，她从旧布包里慢慢摸出几个5角和1元的硬币，仔细数了两遍才递过去。那不是为了挑剔，而是每一块钱都得精打细算的无奈。