经济学家谈基础设施，一般想到的是机场、港口、光纤网络和地铁线。小贩中心通常不在名单上，但它其实应该在。午饭时间走进小贩中心，会看到建筑工人、办公室职员、退休老人、送餐骑手坐在同一排桌子，吃的是同样五块钱的饭。这不是怀旧，而是一种默默支撑新加坡经济运转的成本结构，不妨直接把它称为经济基础设施。小贩中心和公共交通、组屋、基本医疗服务一样，共同构成一套系统，让日常生活的费用维持在普通人可以承受的范围内。这套系统不会出现在生产力统计或投资排名里，但很多事情其实靠它撑着。

日常生活费的可负担性，不是经济增长后顺带派发的社会福利，更像是增长的前提条件。它是有关三种在经济模型里很少被算进去的成本，第一种是参与成本，是在一个住房、交通和吃饭都能吃掉大半份普通人薪水的城市里，一个人每天正常去上班须要付出的代价。第二种是转换成本，换工作、重新学一门技能，或者创业、尝试做点新事情，在一个没法靠积蓄扛过去的情况下，所须要付出的代价。第三种比较隐蔽，是归属成本：一个普通家庭能不能在新加坡真正安家，而不只是勉强维持生活。后两种成本不完全反映在居民消费价格指数里。

把可负担性直接归到社会政策那一栏，然后不再多想，是很容易的。但企业其实也有切身利益，原因说白了并不浪漫：日常生活费一旦上涨，工资迟早会跟着涨。