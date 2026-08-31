美国联邦政府道德办公室6月30日公布一份关于政府高级官员的年度财务报告，显示总统特朗普去年的总收入达到22亿美元以上，比他在野的2024年高出二倍还要多。8月中旬，美国消费者维权组织“公共公民”也发布一份报告，称特朗普在第二任期内直接任命的政府官员，大都极为富有，至少有57人的家庭资产超过1亿美元，包括17位驻外大使和40名其他职位上的高级官员，人数是前三任总统同等任命总和的四倍以上。

两份报告一起，共同向全世界展示特朗普政府高级官员的财富榜单，不出意料地，特朗普家族依然是其中的超级富豪；23名内阁部长中有八人身家过亿，商务部长卢特尼克和教育部长麦克马洪的身家均超过30亿美元，财政部长贝森特资产在5亿美元以上，即连主持人出身的战争部长赫格塞斯，估计也拥有近2亿美元的财富。

两份报告有清晰的不同之处，“公共公民”的报告是指出，这些人在出任国家公职之前就很有钱，而政府道德办公室的报告则强调，这些官员在任职后已变得更有钱了。两份报告的共同之处也很明显，即点出美国政坛现在的最高领导层中，充斥着大量富人，虽然还缺少更大范围和更长时间内的横向及纵向精确对比，但已足够引起美国人与全世界的高度关注。