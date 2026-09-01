对我们这些曾经历“两个就够了”时代的老人而言，看到政府今天大事砸钱鼓励生育的各种措施，只能说叹为观止。真是此一时彼一时，虽说政策须因时制宜，但反转的速度实在太快，幅度也确实大得惊人。不到一代人的时间，一切就完全改观。

新加坡在独立隔年就成立家庭计划与人口局。1972年推行“Stop at Two”（两个就够了）政策，生第三个孩子还得面对入学报名排后之类的打击措施。1970年代正是我们这些战后婴儿潮一代开始成家的时候，遇上雷厉风行的节育运动，多数人也只能选择配合政策，止步于两个。

但到了1980年代中期，政府便发现生育率的发展势头不对，下降得太快了，于是设法扭转。1984年出台所谓“大学毕业母亲生育优先权计划”，试图鼓励受教育程度较高的女性多生育，同时又希望教育程度较低的女性少生。出发点是好的，就是希望家庭条件好的多生，条件差的少生。但这被视为歧视，政策隔年就取消。