吴俊刚：钱越砸越多的鼓励婚育措施
除了鼓励婚育，政府还有诸多其他必要的社会开支，如与人口老龄化俱来的医疗开支的不断飙升，财政负担将会越来越重。加上接下来政府将展开的重大基础建设项目，可以预见明年的财政预算总额将会更加庞大。
1987年3月，时任第一副总理吴作栋宣布新的生育政策，政府正式放弃“两个就够了”，改而提出：若负担得起就生三个或更多。生育率其实早已亮起红灯，从1977年起就跌破2.1的替代水平，到1986年则跌至约1.43。图为第三个五年计划（1976年至1980年）时，家庭计划及人口局的宣传海报。 （档案照片（李白娟摄））
对我们这些曾经历“两个就够了”时代的老人而言，看到政府今天大事砸钱鼓励生育的各种措施，只能说叹为观止。真是此一时彼一时，虽说政策须因时制宜，但反转的速度实在太快，幅度也确实大得惊人。不到一代人的时间，一切就完全改观。
新加坡在独立隔年就成立家庭计划与人口局。1972年推行“Stop at Two”（两个就够了）政策，生第三个孩子还得面对入学报名排后之类的打击措施。1970年代正是我们这些战后婴儿潮一代开始成家的时候，遇上雷厉风行的节育运动，多数人也只能选择配合政策，止步于两个。
但到了1980年代中期，政府便发现生育率的发展势头不对，下降得太快了，于是设法扭转。1984年出台所谓“大学毕业母亲生育优先权计划”，试图鼓励受教育程度较高的女性多生育，同时又希望教育程度较低的女性少生。出发点是好的，就是希望家庭条件好的多生，条件差的少生。但这被视为歧视，政策隔年就取消。