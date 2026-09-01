8月27日，曾在波黑内战及屠杀中负有重大责任、被国际刑事法庭判处终生监禁的波黑塞族军事指挥官之一拉特科·姆拉迪奇（Ratko Mladic），在海牙的监狱中去世。这让人再度回忆起30多年前发生在巴尔干半岛的血腥杀戮。今天世界各国之间、各国内部不同族群之间冲突日多的现实，让人不禁担忧悲剧重演的可能性。

追溯波黑内战所在地巴尔干半岛历史，可以看到“悠久”的民族差异、矛盾和积怨。虽然这里多数人都可称为广义的南斯拉夫人，但具体可分为主要信奉东正教的塞尔维亚人、天主教为主的克罗地亚人、信奉伊斯兰教的波什尼亚克人（穆族）等。这些族群之间因为信仰、利益、大国影响等而长期冲突，结下仇怨。

1989年东欧剧变后，政治强人铁托依靠共产主义信仰和专制力量维系的、包括六个共和国和两个自治区的南斯拉夫逐渐瓦解，民族矛盾激化终至爆发战争，波黑内战是其中最血腥的一部分，大量种族屠杀和强奸罪行令人不忍目睹。在多方干预下，杀戮逐渐停止，但已造成约14万人死亡、数百万人流离失所。后来，若干屠杀平民的战争参与者被国际刑事法庭通缉、逮捕。姆拉迪奇和另一重要屠杀责任人卡拉季奇（Karadžić）均被判处终身监禁。