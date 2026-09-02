在路透社7月下旬发布的一张照片中，美国财政部长贝森特手中拿着一张待办清单，上面只写了一件事项：买入价值相当于50亿至100亿美元（约64亿至128亿新元）的日元。正如他随后解释的，他援引时任欧洲央行行长德拉吉2012年为拯救欧元所用的那句名言，称特朗普政府将“不惜一切代价”来支撑日元。

贝森特对此次意外干预的公开理由是日元被低估了，而美国不希望看到各国借货币贬值来提振出口，并由此引发新一轮货币战争。此类冲突在1930年代摧毁世界经济并威胁国际和平的情景确实让人们难以忘怀，而各战胜国正是为了防止曾催生二战的保护主义和货币战争，才于1944年组织召开布雷顿森林会议。

但货币战争其实在1980年代就再次发生过，当时美元的飙升让美国人觉得日元（以及德国马克）被低估了。这些疑虑随后激发大量探讨货币干预是否有效的学术研究，最后得出的压倒性共识是这种干预其实并无效果。单次干预或许能在短期内影响市场，但从长远来看，经济基本面终将重新发挥主导作用，市场压力也会再度浮现，而唯一持久的解决方案就是改变现有政策体系。