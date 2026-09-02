正如大家所知，新加坡与哈萨克斯坦的关系可追溯至30年前。1991年9月，应时任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的邀请，李光耀先生以内阁资政的身份访问哈萨克斯坦。当时正值苏联解体前夕，李先生在最高苏维埃发表演讲，探讨经济政策以及哈萨克斯坦向自由市场经济的转型。自此，两国的交往日益密切，并于1993年正式建立外交关系。近年来，两国在2023年和2024年实现国事互访，我们的国会领导人也作了交流访问。

纳扎尔巴耶夫大学本身与新加坡李光耀公共政策学院也有着长期的合作关系。自2013年起，纳扎尔巴耶夫大学公共政策研究院就与李光耀公共政策学院合作，为800多名哈萨克斯坦官员提供领导力与治理方面的培训。新加坡学者在纳扎尔巴耶夫大学的发展中也扮演重要角色。在长达10年的时间里（2015年至2025年），担任纳扎尔巴耶夫大学公共政策研究院院长的正是一位新加坡人——来自李光耀公共政策学院的许荣达教授。目前，另一位新加坡人黄学辉教授正担任纳扎尔巴耶夫大学副校长兼医学院院长。我刚刚见到黄教授，他今天也来到现场。

我希望我今天的访问能进一步巩固两国之间的这种温暖情谊。