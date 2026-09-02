挪威国王哈拉尔五世8月28日在奥斯陆大学医院逝世，享年89岁。在位35年，这位被称作“平民国王”的君主留下的，不止是一顶王冠，更是一个问题：在一个威权回潮、民主失能的年代，一个不掌实权的君主，为何反而成了北欧社会重要的凝聚符号？

答案藏在他一生的悖论里。哈拉尔是近六个世纪以来第一个出生在挪威本土的王位继承人——1940年纳粹入侵，王室流亡海外，他是“国破”的见证者。日后他却以另一种方式“去神圣化”这顶王冠：为了娶服装店出身的平民女子宋雅，他不惜以弃位相逼，让王室低头；他还代表挪威出征三届奥运会帆船赛，把国王从王座上请进普通人的竞技场。

这种主动去神圣化、收缩王室特权的姿态，恰恰是君主制得以存续的隐秘逻辑。民主政府靠“把事情办成”换取连任，当政府解决不了通货膨胀、就业与移民问题，愤怒的选民便把赌注押给一个承诺“掀翻一切”的强人，于是领袖被重新“神圣化”。君主制却走另一条路：国王不承诺任何政策，也就不必承担任何政策的失败；他不站在任何党派一边，于是没有一个阵营须要恨他。一顶去权力化、去争议化的王冠，反而成了撕裂的政治之外，那一点“不必争论”的公共余温。但必须说清的是：挪威的王权早已被彻底装入宪政框架，国王不过是象征性元首。正因如此，哈拉尔的“平民化”才成了对威权“神圣化”的反题；若换作仍握实权的君主国家，这个反题便无从谈起。