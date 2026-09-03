读完徐家俊、林国豪与钟俊强三位作者在8月28日言论版的文章，深感三者虽然切入角度不同，但共同指向一个核心议题：在英语高度强势的新加坡，政府、媒体与社会应当如何协同，为华语与方言重建可持续的生活与文化生态？

徐家俊对方言政策松绑及广播限制的反思、林国豪对青年母语媒体生态与频谱规划的建议，以及钟俊强关于流行文化作为语言启蒙的经验回溯，切中当下的困境。总结三位作者的观察，并结合文化出版与创作维度的思考，我认为在回应黄循财总理关于“精英”与“精华”的论述时，社会各界须从以下三个层面，重新审视并推进语言政策。

长期以来，本地语言讨论常陷入“推广华语即须抑制方言”的零和思维中。然而，从文化传承角度看，方言从来不是独立于华文之外的“口语残余”，它与华语同根同源，不仅是维系本地华族家庭情感与历史记忆的重要纽带，也是学好华文华语的重要基础。数十年前的政策限制，客观上造成家庭内部的语言断代，拉大祖孙两代人的沟通距离。